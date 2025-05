Non solo Half-Life 3, ma anche Portal 3 sarebbe nei piani di Valve per il futuro

Recentemente si sono intensificate le voci riguardanti Half-Life 3, che sarebbe praticamente in fase di rifinitura e quasi pronto per la pubblicazione. In particolare l'informatore McVicker è stato attivissimo nel dare dettagli sui progetti di Valve, spiegando anche nel dettaglio alcuni aspetti del gioco e tirando in ballo un potenziale Portal 3, che potrebbe essere il prossimo gioco single player dello studio, dopo la nuova avventura di Gordon Freeman.