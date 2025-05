Half-Life 3 sarebbe già completo e in fase di test, con annuncio e periodo di uscita fissati, per un leaker

L'identificativo HLX ricorre da tempo, e secondo il leaker in questione riguarderebbe proprio il terzo capitolo della serie Valve, diventato ormai leggendario e protagonista di numerose voci di corridoio che però fin qui, non si sono mai verificate.

Durante un recente evento in livestream, McVicker ha ribadito la sua idea che Half-Life 3 non solo esiste ma sarebbe anche piuttosto vicino, destinato ad essere annunciato a sorpresa con un'uscita a breve distanza, forse all'interno del 2025.

Secondo il noto leaker Tyler McVicker, diventato una celebrità nell'ambito di voci di corridoio riguardanti in particolare Valve, il progetto HLX, ovvero quello che identificherebbe Half-Life 3 , sarebbe in una fase molto avanzata, tanto che il gioco sarebbe completo e in fase di test , con annuncio e periodo di uscita già definiti dall'editore.

Annuncio ufficiale in estate e uscita in inverno?

Di recente c'è stato un grande ritorno di fiamma per Half-Life 3, che ha ripreso a comparire in maniera regolare tra leak e rumor vari su internet, con anche alcuni indizi che potrebbero far pensare a una certa veridicità della questione.

Secondo il leaker, Half-Life 3 sarebbe attualmente in fase di playtesting, con prove molto approfondite e in corso già da tempo in maniera anche piuttosto estesa, coinvolgendo una quantità di persone alquanto ampia.

La fonte sostiene che l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire questa estate, con l'uscita che sarebbe prevista per l'inverno, dunque tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, ma ovviamente non c'è nulla di ufficiale al riguardo.

McVicker sostiene che non si tratti di un gioco in VR come Half-Life: Alyx e che avrà degli elementi di generazione procedurale ma questi non riguarderanno la creazione di scenari o meccaniche roguelike, bensì serviranno ad arricchire animazioni, fisica, reazioni dei nemici e NPC e altro.