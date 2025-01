La pagina da editore di Valve su Steam riporta un gioco non annunciato e la mente vola ad Half-Life 3

Dopo un lungo periodo di calma, le voci sull'esistenza di Half-Life 3 vanno moltiplicandosi, con i fan che scorgono tracce del gioco anche in dettagli minuti, come quello di cui andremo a parlare. Sostanzialmente la pagina da editore di Valve su Steam è stata recentemente aggiornata aggiungendo un gioco non ancora annunciato, di cui non si sa nulla. In realtà i giochi sono due, ma uno ormai è ben conosciuto: Deadlock. Per l'altro si brancola nel buio. L'unica certezza è che il 29 dicembre 2024, quindi pochi giorni fa, il non era ancora comparso, come affermato da chi segue assiduamente le mosse della compagnia di Gabe Newell.