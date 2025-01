Le voci su Half-Life 3 proseguono dopo un misterioso messaggio dall'attore del G-Man

Verso la fine del 2024 abbiamo assistito a una nuova ondata di voci di corridoio su Half-Life 3, che a quanto pare proseguono anche in questo inizio del 2025 grazie anche a un misterioso messaggio pubblicato da Mike Shapiro, attore che ha prestato la voce al G-Man.

La questione è davvero curiosa, anche perché Shapiro non è solito intervenire sui social, men che meno per riferire qualcosa su Half-Life, nonostante possa essere considerato un elemento importante all'interno della lore della serie, dunque il messaggio desta una certa attenzione, nonostante ovviamente si tratti solo di una voce di corridoio.

Come potete vedere qui sotto, il messaggio è stato inviato dall'account dell'attore che ha utilizzato proprio l'immagine del G-Man come avatar principale, e contiene un video commentato con il classico stile del personaggio in questione.