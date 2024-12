Half-Life 3 non solo esisterebbe, ma sarebbe già in fase di playtest

A raccogliere la spifferata è stato Gabe follower, nome noto in ambito Valve, in particolare per la mole di informazioni fornite in anticipo su Deadlock , l'ultimo titolo noto della compagnia. I suoi contatti gli avrebbero rivelato che negli ultimi mesi sono iniziati i playtest di HLX (Half-Life 3) riservati a familiari e amici degli sviluppatori di Valve.

Stando a una voce di corridoio raccolta da un informatore considerato molto attendibile, Half-Life 3 non solo sarebbe in sviluppo , ma sarebbe anche in fase di test . Quindi, nel caso l'informazione si rivelasse vera, significherebbe che è già giocabile.

Annuncio nel 2025?

Purtroppo non ci sono dettagli in merito al gioco, anche se è chiaro che dovrebbe trovarsi in una fase avanzata dello sviluppo, con la possibilità di ulteriori ritardi nel caso i playtest diano dei risultati negativi. Ribadiamo che siamo sempre nell'ambito delle speculazioni, quindi non corriamo troppo con la fantasia.

Half-Life: Alyx ha ridato vita alla serie Half-Life

In passato, Valve ha posticipato Half-Life: Alyx, il suo gioco per visori VR, di un anno per riscrivere la trama. Anche lo stesso Deadlock, uno sparatutto multiplayer a squadre, ha subito diversi ritardi a causa dei feedback emersi durante i vari playtest.

Tuttavia, il fatto stesso che siano in corso dei playtest suggerisce che un annuncio ufficiale di Half-Life 3 potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo e potrebbe addirittura arrivare nel 2025. Inoltre, facile ipotizzare che ora inizierà una vera e propria corsa a trovare materiale relativo al gioco, considerando che dovrebbe essere in mano a più persone.

Per quanto riguarda l'uscita, rimane tutto da vedere. In realtà anche la sua esistenza non è sicura. Quanto riportato da Gabe Follower ha lasciato però intendere che lo sviluppo sta procedendo bene. Che una delle leggende del mondo dei videogiochi stia per diventare finalmente realtà?