Valve non ha rinnovato il dominio di Half-Life 3: molti temono il peggio, ma senza motivo

Valve non ha rinnovato il dominio di Half-Life 3 . Alcuni lo hanno preso come il segno dell'improbabilità dell'annuncio a breve del gioco, come paventato da tanti insider negli ultimi mesi. In realtà si tratta di una decisione perfettamente in linea con le scelte della compagnia negli ultimi anni e, a ben vedere, potrebbe non significare proprio niente.

Cosa significa?

Half-Life 3 è uno dei giochi più attesi di sempre, non per altro per la sua storia complicata. In realtà già Half-Life: Alyx nel 2020 ha proseguito la storia, ma il fatto che sia un gioco pensato espressamente per visori VR ha fatto desistere molti dal provarlo.

Comunque sia, negli ultimi mesi, informazioni ottenute tramite datamining e indiscrezioni hanno indicato un nuovo progetto di Valve con il nome in codice HLX, che molti ritengono essere Half-Life 3. Un dataminer ha addirittura affermato che l'annuncio di Half-Life 3 potrebbe avvenire "da un giorno all'altro", poiché HLX si troverebbe nella fase di rifinitura e playtesting.

Tuttavia, l'insider di Valve Gabe Follower ha recentemente scoperto che il nome di dominio originale di Half-Life 3, registrato nel 1999, è ufficialmente scaduto il 28 giugno 2025, e che Valve non lo ha rinnovato. Fa effetto vedere che è stato abbandonato dopo 26 anni.

Valve ha abbandonato definitivamente il gioco? Non necessariamente, perché è ormai da anni che la compagnia di Newell ha unificato la serie nel dominio half-life.com, dove sono raccolte informazioni relative a tutti i capitoli, Alyx compreso.

Vale la pena di sottolineare che Valve ha ancora la possibilità di reclamare il dominio, dato che esiste un tempo di garanzia che le consente di farlo senza dover temere concorrenti. Come detto, però, farlo o meno non significa molto, a questo punto, sul futuro di Half-Life 3, che rimane sempre oscillante tra il "non esiste" e il "sarà annunciato a breve".