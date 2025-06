Borderlands 4 andrà in sconto più tardi rispetto ai capitoli precedenti, i fan insorgono

Attualmente, Borderlands 3 è scontato del 95% su Steam. Si può portare a casa per meno di 5 euro . È il suo prezzo più basso di sempre e una delle migliori offerte dei Saldi Estivi di Steam 2025. Randy Pitchford ne ha approfittato per fare una sparata delle sue, relativamente al fatto che Borderlands 4 non sarà scontato velocemente come i capitoli precedenti , tanto da far arrabbiare non poco i fan.

Toglietegli X

"Sconti come questo e la comparsa di Borderlands 3 nei programmi di abbonamento per console hanno richiesto più di 5 anni dal lancio del gioco per verificarsi," ha scritto il capo di Gearbox su X. "Approfittatene finché potete!"

Il post di Pitchford

Fin qui tutto bene, per parafrasare L'Odio di Mathieu Kassovitz. Il problema, come sempre, è l'atterraggio perché Pitchford ha aggiunto: "Per chiarire le aspettative, passerà ancora più tempo prima che una cosa del genere accada nel prossimo ciclo con Borderlands 4."

Ora, il periodo in sé è abbastanza innocuo, ma arriva dopo la polemica generata da un'altra uscita di Pitchford sul prezzo potenziale di Borderlands 4, relativa al fatto che i veri fan di Borderlands avrebbero speso anche 80 dollari / 90 euro per il nuovo capitolo, che aveva generato non poche polemiche e che era rientrata all'annuncio del prezzo di Borderlands 4, assestatosi su 70 dollari / 80 euro.

Su certi argomenti i videogiocatori sono come il cane di Pavlov e reagiscono subito producendo dei cori, non proprio piacevoli. Quindi, questo ulteriore riferimento al prezzo del prossimo Borderlands è stato visto come un rigirare il coltello nella piaga. Ad esempio, l'utente Tanner_AZ303 gli ha scritto: "Tu e il tuo team realizzate alcuni dei miei giochi preferiti, ma rendi davvero difficile apprezzarti quando spari cavolate del genere. È come se non imparassi mai."

"Giuro che è assolutamente terribile nel marketing," ha scritto Alacod1. "Perché c'era bisogno di dirlo in questo modo?"

"Ti piace proprio darti la zappa sui piedi, Randy," ha aggiunto Smokininja, mentre MaqApple ha suggerito: "Penso che tu debba solo lavorare sul tuo modo di esprimerti, capo."

Chiaramente abbiamo riportato solo il riportabile, perché non mancano sequele di insulti e altre piacevolezze da social indirizzate verso il povero Randy, con tanti che ne hanno approfittato per ricordare le modifiche all'EULA dei vecchi Borderlands, dovute però all'editore Take-Two.