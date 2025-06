Ecco perché possiamo sognarci un remake dei Sonic Adventure

I fan di Sonic Adventure potrebbero non essere felici di sapere che non ci sono piani riguardanti un remake o una remaster del gioco per l'immediato futuro. A dirlo è stato Takahashi Iizuka, il capo del Team Sonic, nel corso di un'intervista concessa alla testata Shacknews, in cui ha escluso il ritorno dell'amata serie, che per alcuni è il vertice dei Sonic 3D.

Sforzo enorme

Secondo Iizuka, aggiornare l'esperienza dei Sonic Adventures agli "standard e alle aspettative" odierni richiederebbe uno sforzo enorme, a quanto pare paragonabile a quello necessario per un nuovo titolo. Per questo motivo, ritiene che ha più senso lavorare su di un gioco completamente nuovo.

I Sonic Adventure sono ancora molto divertenti

"Sento spesso questa richiesta. Apprezzo davvero tutti coloro a cui piace la serie Sonic Adventure, ma quando penso a cosa servirebbe per portare quel gioco agli standard e alle aspettative del pubblico videoludico moderno, credo che richiederebbe tanto tempo ed energia quanto crearne uno nuovo. Una parte di me pensa che forse dovrei semplicemente creare un titolo completamente nuovo, ed è per questo che al momento non ci sono piani."

In realtà, anni fa Iizuka non aveva escluso la possibilità di realizzare un remake di Sonic Adventure, con cui avrebbe voluto "smussare gli angoli" dell'esperienza. Parlò anche di un possibile Sonic Adventure 3, ma non se n'è mai fatto nulla.