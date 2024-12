Disponibile la demo beta di Sonic Adventure 2 Redux, un impressionante remake amatoriale

Sonic Adventure 2 Redux è stato realizzato da un gruppo di appassionati, naturalmente fan della mascotte di SEGA, che vuol ricostruire da zero Sonic Adventure 2 utilizzando le tecnologie più moderne , così da attualizzarlo. La demo include quattro livelli completi (City Escape, Vs Bigfoot, Vs Shadow e Metal Harbor), tutti fedelmente ricreati e tutti con la colonna sonora originale.

Dove scaricarlo

Giusto dire che SEGA non è coinvolta a nessun titolo nello sviluppo del gioco, che potrebbe essere bloccato in qualsiasi momento. Gli autori sono fiduciosi, ma non si sa mai cosa potrebbe accadere in casi simili.

Del resto al cuor non si comanda e l'originale Sonic Adventure 2 è una delle avventure 3D di Sonic più amate di sempre. Ormai però, ha più di 23 anni, quindi qualcuno ha pensato bene che avesse bisogno di una rinnovata. Difficilmente Sonic Adventure 2 Redux farà cambiare opinione a chi non apprezza i capitoli 3D di Sonic, ma si gioca davvero bene ed è ben fatto dal punto di vista grafico. Inoltre si sposa alla perfezione con il terzo film tratto dalla serie, attualmente al cinema.

Se vi interessa, potete scaricarlo da Gamejolt.