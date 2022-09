Sonic Adventure 3: il Sonic Team lo vorrebbe, ma richiederebbe grandi investimenti

Sonic Adventure 3 rimane un sogno irrealizzato per tutti i fan di Sega, ma anche gli sviluppatori direttamente coinvolti vorrebbero poterlo sviluppare, solo che richiederebbe dei grandi investimenti da parte della compagnia, forse più di quanto Sega abbia intenzione di fare.

In particolare, il capo del Sonic Team, Takashi Iizuka, ha riferito in una recente intervista che vorrebbe davvero poter lavorare a Sonic Adventure 3, o comunque un nuovo capitolo nella serie Sonic Adventure, ma mettersi a svilupparlo adesso richiederebbe un budget veramente ampio da parte di Sega, per poter dare un degno seguito a quella che era una serie all'avanguardia anche tecnologica su Dreamcast.

In ogni caso, un nuovo Sonic Adventure sarebbe, nei desideri di Iizuka, il prossimo progetto a cui vorrebbe lavorare dopo aver concluso Sonic Frontiers, che è il prossimo gioco dedicato al porcospino blu in programma da parte di Sega.

Sonic Adventure 2, uno screenshot

"C'ero nel primo e nel secondo, sono i miei giochi", ha detto Iizuka al riguardo, "Vorrei davvero continuare a sviluppare la serie Adventure".

Tuttavia, ha anche aggiunto che questo rappresenterebbe un impegno enorme anche per il publisher: "Se guardate a tutti i giochi che sono disponibili ora sul mercato e tenendo presente le aspettative che ci sarebbero per il prossimo Sonic Adventure", ha riferito, "ci sarebbe bisogno di un investimento enorme dalla compagnia, molto tempo per lo sviluppo e molti contenuti per poter portare un nuovo capitolo sul mercato".