Sonic the Hedgehog invade Magic: The Gathering con le nuove carte cross-over di Secret Lair

Quest'anno l'iniziativa Secret Lair ha portato a una grande quantità di collaborazioni in cross-over per il gioco di carte in questione, spaziando da SpongeBob a Deadpool fino a toccare un'altra grande quantità di personaggi e serie varie, ma anche considerando questo non era facile aspettarsi l'arrivo di Sonic all'interno del mondo fantasy.

Magic: The Gathering presenta un altro cross-over piuttosto inaspettato all'interno dell'iniziativa Secret Lair: in questo caso la collaborazione è con Sonic the Hedgehog , il cui mondo invade quello del card game con nuove carte collezionabili a tema.

Un Sonic magico

Questo significa che le carte di Sonic the Hedgehog in Magic: The Gathering verranno distribuite in un periodo di tempo limitato e vendute direttamente da Wizards of the Coast, dunque non all'interno dei classici pacchetti random che possono essere acquistati ovunque.

Le carte di Sonic e Shadow in Magic

Il drop Secret Lair x Sonic: Friends & Foes include sette nuove carte Magic, utilizzabili in Commander, Legacy e Vintage, con la vendita che inizierà il 14 luglio direttamente sul sito di Magic Secret Lair.

Le sette nuove carte includono Sonic, Shadow, Dr. Eggman e altri personaggi tratti dalla celebre serie Sega in forma di carte Magic, disegnate da vari artisti come Evan Stanley, John Thacker, Tracy Yardley, Nathalie Fourdraine e Tyler Walpole.

Sono previste tre collezioni con Sonic protagonista, la prima delle quali sarà la Turbo Gear, incentrata soprattutto sugli artefatti, con sei carte di Magic classiche che sono state però rielaborate a tema con il mondo di Sonic.

Il prezzo previsto dovrebbe essere di circa 30€ per la versione standard e 40€ per quella foil, in attesa di informazioni più precise per quanto riguarda il mercato italiano.