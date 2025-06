Gli sviluppatori di Borderlands 4 parlano delle armi procedurali

Gli sviluppatori di Borderlands 4 hanno parlato delle armi procedurali del gioco ai microfoni di Game Informer, spiegando come funziona il nuovo sistema in grado di garantire varianti pressoché infinite dei diversi strumenti a disposizione dei personaggi.

Randy Pitchford ha raccontato di come già nel 2008 un modello di intelligenza artificiale messo a punto da un programmatore dello studio riusciva a generare combinazioni di materiali, componenti e statistiche per creare armi procedurali al volo.

Quello stesso sistema è stato ripreso e rifinito in Borderlands 4, combinando anche le meccaniche tipiche di produttori diversi di armi per poter generare sinergie ancora più complesse ma rigorosamente bilanciate. "Non volevamo che tutto potesse fare tutto," hanno spiegato gli autori.

"È importante che le armi conservino un'identità riconoscibile. Se vuoi esplosioni, sai che le otterrai con un Torgue", ma grazie ai nuovi sistemi potrai avere quella stessa "fantasia esplosiva" anche utilizzando un'enorme mitragliatrice Vlad con un caricatore gigantesco.

A semplificare la complessità delle armi concorre anche un nuovo sistema di ispezione: ogni arma ora ha categorie di parti ben definite, il che permette al giocatore di identificare facilmente se sta ottenendo un bonus al danno o alla cadenza di fuoco.