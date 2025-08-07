Borderlands 4 mostra in azione Amon con un trailer del gameplay

Gearbox Software ha pubblicato un trailer del gameplay di Borderlands 4 con protagonista Amon, uno dei nuovi Cacciatori della Cripta che si presenta come una sorta di potentissimo cavaliere potenziato da impianti cibernetici.
Nelle sequenze del video il personaggio si fa largo fra orde di nemici lanciando attacchi congelanti o stordenti, e facendo piombare sul campo di battaglia gigantesche spade di energia, pur senza disdegnare fucili d'assalto e droni volanti.
Appartenente alla classe Forgeknight, Amon apparteneva a un culto che adora i mostri giganti ma che è stato sterminato proprio da una di queste creature, dunque ha deciso di dedicare la propria esistenza a dargli la caccia.
La cosa interessante di questo Cacciatore è che possiede una personalità inaspettata, che si rivela quando è in compagnia, creando buffi siparietti che andranno a caratterizzare il comparto narrativo di Borderlands 4.
Il ritorno del looter shooter per eccellenza
Entrato in fase gold un paio di settimane fa, Borderlands 4 arriverà nei negozi senza ritardi, il prossimo 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre per la versione Nintendo Switch 2 bisognerà aspettare il 3 ottobre.
Gli appassionati della serie targata Gearbox Software stanno aspettando il lancio con trepidazione, del resto le premesse sono ottime e stiamo parlando di una saga di assoluto riferimento per il genere dei looter shooter.
Borderlands 4 riuscirà ad alzare l'asticella? Ancora qualche settimana e lo scopriremo.