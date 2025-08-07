Borderlands 4 mostra in azione Amon con un trailer del gameplay

La cosa interessante di questo Cacciatore è che possiede una personalità inaspettata , che si rivela quando è in compagnia, creando buffi siparietti che andranno a caratterizzare il comparto narrativo di Borderlands 4.

Appartenente alla classe Forgeknight , Amon apparteneva a un culto che adora i mostri giganti ma che è stato sterminato proprio da una di queste creature, dunque ha deciso di dedicare la propria esistenza a dargli la caccia.

Nelle sequenze del video il personaggio si fa largo fra orde di nemici lanciando attacchi congelanti o stordenti, e facendo piombare sul campo di battaglia gigantesche spade di energia, pur senza disdegnare fucili d'assalto e droni volanti.

Il ritorno del looter shooter per eccellenza

Entrato in fase gold un paio di settimane fa, Borderlands 4 arriverà nei negozi senza ritardi, il prossimo 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre per la versione Nintendo Switch 2 bisognerà aspettare il 3 ottobre.

Gli appassionati della serie targata Gearbox Software stanno aspettando il lancio con trepidazione, del resto le premesse sono ottime e stiamo parlando di una saga di assoluto riferimento per il genere dei looter shooter.

Borderlands 4 riuscirà ad alzare l'asticella? Ancora qualche settimana e lo scopriremo.