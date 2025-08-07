0

Lexar NQ790 2TB: l’SSD PCIe 4.0 perfetto anche per PS5

Prestazioni fino a 7000 MB/s, compatibilità con console e PC e garanzia di 5 anni: un alleato ideale per ogni setup.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   07/08/2025
L'SSD Lexar e lo sconto Amazon

Lexar NQ790 da 2TB è disponibile su Amazon a 111,66€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 138,31€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Grazie all'interfaccia PCIe 4.0 e al supporto del protocollo NVMe 1.4, questo SSD offre velocità impressionanti fino a 7000 MB/s in lettura e 6000 MB/s in scrittura. Una soluzione perfetta per chi lavora con carichi intensi o desidera tempi di caricamento fulminei su PC gaming e PlayStation 5.

La memoria NAND 3D integrata garantisce durabilità e affidabilità, mentre le tecnologie di cache HMB e SLC permettono prestazioni costanti anche sotto stress. Inoltre, il Lexar NQ790 gestisce in modo intelligente il consumo energetico, ottimizzando il bilancio tra potenza e risparmio.

L'SSD ad alta velocità
Compatibile con PS5 e dispositivi PCIe Gen4, è perfetto per aggiornare la vostra console o assemblare un PC di ultima generazione. Il supporto ufficiale di 5 anni Lexar aggiunge ulteriore sicurezza a un acquisto già molto interessante.

