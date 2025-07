La data di uscita di Borderlands 4 su Switch 2 e i dettagli della versione Nintendo, dai 30 FPS al cross-play

Come saprete, Borderlands 4 sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S il 12 settembre, ma c'è in sviluppo anche la versione Nintendo Switch 2 , prevista per una data successiva; bene, ora sappiamo qual è!

I dettagli sulla versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4

Inizialmente l'edizione per la nuova console della casa di Kyoto era prevista per un generico "2025", ma ora sappiamo che sarà pubblicata nemmeno un mese dopo le altre versioni. L'annuncio che è avvenuto tramite un messaggio del CEO di Gearbox, Randy Pitchford, sobriamente posizionato sul suo trono con la scritta "Salute al Re".

Nei commenti fanno però notare che nel frattempo però Borderlands 3 non è giocabile su Nintendo Switch 2 e il CEO risponde che "Borderlands 3 non è stato creato per Switch 2. Desidero che il team se ne occupi e capisca cosa si può fare. Abbiamo bisogno di un po' di aiuto e di un po' di tempo. Borderlands 4 è la cosa più importante in questo momento".

Pitchford inoltre, sempre rispondendo a dei commenti, spiega che Borderlands 4 sarà un grosso gioco e sarà necessario fare il download di parte dei dati anche sulle copie fisiche. Indica poi che girerà a 30 FPS (con saltuari cali nei momenti più intensi o se si fa da host in multiplayer in modalità portatile), supporterà il multigiocatore cross-platform e che sarà possibile giocare in cooperativa locale ad hoc a quatto giocatori usando quattro console.

Ricordiamo poi che Borderlands 4 andrà in sconto più tardi rispetto ai capitoli precedenti, secondo il CEO.