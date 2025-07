Terminator 2D: No Fate è stato rimandato, ma non di troppo per fortuna

Secondo il messaggio condiviso sugli account social media di Reef, la nuova data di uscita di Terminator 2D: No Fate è Halloween, il 31 ottobre . Il team ha deciso di concedere a Bitmap Bureau "tempo extra per lavorare su alcune rifiniture finali per la patch del day one", motivo per cui sia la versione fisica che quella digitale del gioco hanno dovuto subire un ritardo.

Nel corso del 2025 Bitmap Bureau avrebbe rivisitato il classico film d'azione fantascientifico Terminator 2: Judgment Day con un gioco a scorrimento laterale chiamato Terminator 2D: No Fate , il cui lancio era previsto per l'inizio di settembre. Tuttavia, l'editore di No Fate, Reef Entertainment, ha annunciato un leggero ritardo nell'uscita del gioco .

I dettagli sul rimando di Terminator 2D: No Fate

Ricordiamo che Terminator 2D: No Fate è stato annunciato all'inizio di quest'anno e che sarà disponibile in due versioni fisiche, una da 55 euro e una da 105 euro con una box art extra, un poster di tela, una moneta da collezione, un manuale a colori e una scatola da collezione.

Il messaggio del team recita: "Coordinare e produrre la versione fisica è stato un processo più lungo del previsto e, di conseguenza, abbiamo dovuto ritardare l'uscita del gioco. Ci scusiamo e vi ringraziamo per la pazienza. Questo ritardo darà inoltre al team di Bitmap Bureau più tempo per lavorare ad alcuni perfezionamenti finali per la patch del day one e vorremmo che tutti i giocatori avessero l'opportunità di provare insieme la migliore versione di T2D. Pertanto, questo ritardo si applicherà sia alla versione fisica che a quella digitale del gioco."

"Dal momento in cui abbiamo annunciato Terminator 2D: No Fate, la risposta è stata assolutamente incredibile. Grazie di cuore a tutti voi per il vostro supporto. Sappiamo che questa notizia è deludente e apprezziamo la vostra comprensione."

Terminator 2D: No Fate sarà disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Segnaliamo in chiusura che anche Terminator: Survivors pare sia stato rimandato nuovamente da Nacon.