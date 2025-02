Terminator 2D: No fate è il gioco di cui avevamo bisogno senza saperlo

C'è già anche una data d'uscita : Terminator 2D: No fate sarà infatti pubblicato il 5 settembre 2025 su PC, Xbox Series X e S, Xbox One e PC (via Steam ed Epic Games Store).

L'editore Reef Entertainment e lo studio di sviluppo Bitmap Bureau hanno annunciato Terminator 2D: No fate , un action 2D in stile Contra, o run 'n gun che dir si voglia, che riprende il secondo capitolo della celebre serie di James Cameron e lo riporta agli anni '90, facendo un'operazione doppiamente nostalgica che immaginiamo non dispiacerà a chi viene da quegli anni.

Trailer e caratteristiche

"Gioca nei panni di Sarah Connor e del T-800 attraverso una serie di missioni emozionanti mentre affrontano il T-1000 e cercano di fermare i piani di Skynet, prima che la razza umana venga annientata." Ci racconta la descrizione ufficiale, che prosegue: "Guida la Resistenza del futuro nei panni di John Connor, combattendo in prima linea come unica speranza dell'umanità nella Guerra contro le Macchine. In questa storia unica che fonde scene iconiche di 'Terminator 2: Il Giorno del Giudizio' con scenari originali e finali multipli, il destino dell'umanità è nelle tue mani."

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra il gameplay del gioco. Alla realizzazione ci sono gli specialisti di Bitmap Bureau, che hanno già realizzato diversi titoli ispirati ai classici del passato, come il picchiaduro a scorrimento Final Vendetta, l'action Xeno Crisis, ispirato a Smash TV, e l'arcade Battle Axe.

Terminator 2D: No fate "È una lettera d'amore ai giochi arcade degli anni '80/'90 e ci sembra il gioco di T2 che avremmo dovuto avere da giovani," stando a Mike Tucker: Design Director e programmatore di Bitmap Bureau.

In generale, parliamo di un gioco arcade molto classico, in cui guideremo Sarah Connor, John Connor e il T-800, in livelli che riprenderanno le scene di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, mescolandole con altre originali. La colonna sonora riprenderà quella della pellicola, ma avrà anche dei brani inediti. In termini di gioco, ci saranno diverse modalità: Modalità Storia, Modalità Arcade, Modalità Infinita, Corsa ai Boss, Madre del Futuro e Addestramento.