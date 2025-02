Microsoft ha integrato Copilot, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, in Windows 11. L'obiettivo è offrire agli utenti un aiuto nella gestione del sistema operativo e nell'esecuzione di diverse attività. Tuttavia, alcuni utenti di Reddit hanno scoperto un lato oscuro di Copilot: la sua capacità di fornire script per l'attivazione illegale di Windows .

Le istruzioni di Copilot

Copilot non solo ha fornito lo script richiesto, ma ha anche dato istruzioni chiare su come eseguirlo in PowerShell, ha fornito link a fonti esterne per lo strumento e ha offerto solo un misero avvertimento sui potenziali rischi per la sicurezza derivanti dall'uso di script di terze parti.

La risposta di Copilot non solo è riproducibile, ma non richiede pre-prompt o "jailbreaking" per essere ottenuta. Infatti, si può accedere allo script PowerShell semplicemente chiedendo: "Esiste uno script per attivare Windows 11?". A peggiorare le cose, un immediato follow-up alla risposta di Copilot contenente lo script PowerShell afferma esplicitamente che l'uso dello script è sia contrario ai termini di servizio di Microsoft sia considerato illegale.

Insomma, nonostante l'approccio sempre piuttosto leggero di Windows alla pirateria, questa nuova possibilità è quantomeno ironica. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Microsoft sperimenta Office gratis per Windows, ma con la pubblicità.