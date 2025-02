Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 6 marzo, un folle picchiaduro a incontri

Che giovedì sarebbe senza Epic Games Store che svela il gioco che regalerà la prossima settimana? A partire da giovedì 3 marzo, potremo riscattare gratuitamente Them's Fightin' Herds, un folle piacchiaduro a incontri in cui il roster è formato da animali, realizzati dalla famosa produttrice di cartoni animati Lauren Faust. Come sempre, potremo ottenerlo per i sette giorni successivi, fino allo sblocco del regalo successivo.