Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 24 luglio: si tratta di Legion TD 2, l'interessante tower defense a base multiplayer sviluppato da AutoAttack Games e pubblicato originariamente su PC nel 2021.

Caratterizzato da un roster composto da oltre cento combattenti differenti, ognuno dotato di punti di forza e abilità particolari, il gioco ci chiederà di difendere il regno da ondate sempre più devastanti di nemici, evitando di mostrare il fianco anche alla più piccola falla: potrebbe bastare per far cadere il re e decretare la nostra sconfitta.

Legion TD 2 mette in campo un gameplay profondo e variegato, in cui ogni decisione produce effetti concreti e può influenzare l'esito della battaglia. Sono inoltre presenti meccaniche avanzate, come la possibilità di salvare le risorse per la fase finale della partita.

Le otto legioni disponibili vantano caratteristiche peculiari e sinergie che possono donarci vantaggi sostanziali, sulla base di una quantità di combinazioni pressoché infinita e un bilanciamento della difficoltà tarato con grande attenzione.