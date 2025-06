Il CEO di Epic Games: “Le modifiche di Apple all’App Store in UE sono illegali”

Continua lo scontro tra Epic Games e Apple. Se da un lato l'azienda di Cupertino ha fatto ricorso e ha chiesto un nuovo giudice, dall'altro Tim Sweeney - CEO di Epic Games - critica duramente le modifiche apportate in UE da Apple all'App Store. Si tratta di modifiche incentrate sulle comunicazioni e sulle promozioni dei pagamenti alternativi, in seguito a quanto richiesto dal Digital Markets Act. Tuttavia, Sweeney ritiene che queste modifiche siano praticamente illegali . Facciamo il punto della situazione.

"Il nuovo schema di conformità al Digital Markets Act di Apple è palesemente illegale sia in Europa che negli Stati Uniti e si fa beffe della concorrenza leale nei mercati digitali", ha scritto. Il CEO sostiene poi che Apple non si limita a incassare commissioni, ma crea un vero e proprio handicap commerciale nello store, oltre a "fingere di adeguarsi alle richieste delle autorità".

Apple ha recentemente annunciato una revisione delle linee guida dell'App Store (in UE). La novità principale è la Core Technology Commission: quest'ultima consiste nel pagamento di una commissione sulle vendite e non sul download dell'app. La reazione di Sweeney è stata immediata, e con un post su X ha espresso il suo dissenso parlando di pratiche illegali e di prese in giro nei confronti dell'Europa .

Apple fa ricorso

Dall'altro lato, l'azienda di Cupertino continua a non essere soddisfatta dei risultati e ha deciso di fare ricorso chiedendo un nuovo giudice per il caso Epic Games. Vi ricordiamo infatti che Apple è stata recentemente obbligata a permettere agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti verso i propri siti, quindi a fornire metodi di pagamento alternativi e senza le precedenti commissioni imposte negli Stati Uniti. La lunghissima battaglia legale sembra non avere fine, per ora.