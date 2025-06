La prossima patch di Monster Hunter Wilds modifica notevolmente il bilanciamento delle armi

Quasi tutte le quattordici tipologie di armi hanno ricevuto correzioni e/o potenziamenti (con l'eccezione del Falcione Insetto e dello Spadone). Alcune, in particolare, sono state significativamente migliorate nel repertorio mosse o nel bilanciamento dei danni fisici ed elementali .

L'Aggiornamento gratuito 2 di Monster Hunter Wilds promette di essere particolarmente ricco, non solo a livello di contenuti, ma anche per quanto riguarda le modifiche al bilanciamento apportate dal team guidato dal director Yuya Tokuda.

Tante modifiche a Martello, Spada lunga e non solo

Tra le armi maggiormente interessate spicca senza dubbio il Martello, già oggetto di migliorie nella patch precedente. Ora può concatenare la mossa Percossa precisa: Terremoto dopo un colpo caricato laterale, mentre il Montante circolare, sia normale che caricato, ha ottenuto effetti di reazione (di fatto, dei counter). Anche la Spada Lunga ha ricevuto aggiornamenti interessanti: sono stati aumentati i danni del Fendente Cremisi II e III, e migliorata la velocità di concatenazione con Lama Spirito I - cambiamenti che potrebbero influenzare lo stile di gioco ottimale per l'arma.

Notevoli anche le modifiche al Corno da Caccia, che ora può concatenare note aggiuntive con determinati attacchi; i colpi precisi attivano le Bolle Eco, le cui hitbox sono state notevolmente ampliate. La Spadascia ha invece ricevuto un potenziamento ai danni elementali delle fiale e numerosi buff per gli attacchi in modalità spada, ascia e in trasformazione - rendendola, almeno sulla carta, meno dipendente dal Fendente Pieno Liberato.

Questi sono solo alcuni esempi delle numerose modifiche introdotte. Se siete curiosi di scoprire nel dettaglio come è cambiata la vostra arma preferita, vi invitiamo a consultare le patch note ufficiali in italiano a questo link. Ricordiamo che l'Aggiornamento gratuito 2 di Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 30 giugno. Oltre a ottimizzazioni e nuove funzionalità per la versione PC, includerà anche il ritorno del Lagiacrus, del Seregios e dell'Uth Duna Arcitemprato.