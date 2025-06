Monster Hunter Wilds: il Title Update 2 porterà NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e altre migliorie tecniche su PC

Oltre ai nuovi contenuti annunciati ieri sera nel dettaglio, il Title Update 2 di Monster Hunter Wilds porterà con sé anche diverse migliorie tecniche su PC, aspetto sul quale la community si è fatta alquanto sentire di recente e su cui Capcom deve evidentemente lavorare: intanto è stato annunciato il supporto per NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4, Multi Frame Generation e altro.

Come abbiamo visto durante la presentazione di ieri sera, dalla quale abbiamo avuto modo di avere una panoramica sulle tante novità in arrivo con il Secondo Aggiornamento Principale gratuito di Monster Hunter Wilds, la data di uscita di questo è fissata per il 30 giugno, dunque manca poco a vedere questo grosso update per il gioco.

Oltre alle aggiunte contenutistiche dovrebbero arrivare anche diverse novità sul versante tecnico, in particolare per quanto riguarda la versione PC, che avrebbe in effetti una certa necessità di ottimizzazioni e miglioramenti, come fatto notare dai giocatori anche attraverso le numerose recensioni negative comparse su Steam.