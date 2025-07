Monster Hunter Wilds riceve varie novità prima del previsto, ma per i fan non basta

Cosa è stato anticipato per gli aggiornamenti di Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds avrebbe dovuto ricevere una serie di novità a settembre, ma Capcom ha anticipato i tempi e ha introdotto una serie di contenuti nell'aggiornamento Versione 1.021 che sarà pubblicato il 13 agosto.

Avremo accesso a "un nuovo livello di difficoltà per le missioni", un nuovo "sistema di ricompense" per certe missioni così come Talismani che includono combinazioni di skill casuali. A questo si sommano poi dei "miglioramenti e delle correzioni" non meglio definite, con anche "correzioni al bilanciamento delle armi" che includeranno "più armi di quanto originariamente previsto". Pare proprio che Capcom abbia spinto sull'acceleratore per poter introdurre più novità più rapidamente.

Purtroppo per i fan la priorità è un'altra, come già accennato in apertura. Un giocatore, ad esempio, scrive: "Migliorate l'ottimizzazione!", mentre un altro aggiunge più pacatamente: "sono felice per i nuovi livelli di difficoltà e le ricompense, ma seriamente, quando arriverà l'aggiornamento che migliora le prestazioni? Il gioco ne ha bisogno!". Altri affermano anche che Capcom dovrebbe bloccare ogni sviluppo di nuovi contenuti e lavorare solo all'ottimizzazione.

Segnaliamo poi che i giocatori di Monster Hunter Wilds fanno più paura dei mostri: Capcom ha annulato una conferenza per minacce.