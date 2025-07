ASUS ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X: a questi prezzi le acquisterete?

Lo scorso mese, Microsoft ha sorpreso molti annunciando una partnership con ASUS per il lancio di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X: due dispositivi portatili che promettono di unire il meglio di un PC handheld basato su Windows 11 con l'esperienza integrata dell'ecosistema Xbox.

Si tratta di prodotti che si inseriscono in una fascia di mercato in rapida espansione, quella dei PC da gaming in formato console portatile. Un segmento che negli ultimi anni ha visto l'ingresso di attori sempre più agguerriti, come Steam Deck di Valve, Lenovo Legion GO, la stessa ASUS con il ROG Ally "standard" (senza Xbox), e MSI Claw, solo per citarne alcuni. In un panorama sempre più affollato e competitivo, per forza di cose il prezzo di lancio determina il destino commerciale di un prodotto: tra un successo clamoroso e un sonoro flop, la differenza potrebbe stare tutta lì.

Arriviamo al cuore della questione: i prezzi di listino ufficiali non sono ancora stati annunciati, ma ormai si tratta di un segreto di Pulcinella. Nelle scorse ore, il noto leaker billbil-kun ha rivelato che ASUS ROG Xbox Ally, il modello base, sarà disponibile a 599 euro, mentre la più potente ROG Xbox Ally X, dotata di processore AMD Z2 Extreme e 24 GB di RAM, verrà proposta a 899,99 euro. I preordini, secondo le indiscrezioni, partiranno il 20 agosto sul sito ufficiale di Microsoft. Normalmente, il consiglio sarebbe quello di prendere con cautela le informazioni non ufficiali, ma in questo caso la fonte è praticamente infallibile. Inoltre, le cifre corrispondono a quelle trapelate dallo store ASUS spagnolo qualche settimana fa e sono perfettamente in linea con i prezzi dei modelli ROG Ally e Ally X lanciati lo scorso anno.