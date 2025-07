Monster Hunter Wilds, il Ray Day e l'Uth Duna Arci-Temprati diventeranno permanenti

Anche i prossimi mostri Arci-Temprati potrebbero diventare permanenti

I cambiamenti entreranno in rigore a partire dall'arrivo dell'Uth Duna Arci-Temprato e dal ritorno del Ray Dau Arci-Temprato, entrambi fissati per il 23 luglio (il debutto dell'Uth Duna è stato anticipato di una settimana). Da quel punto in poi, le missioni relative a questi due mostri potenziati resteranno disponibili per sempre.

Capcom ha aggiunto che sta valutando se applicare questa modifica anche ai prossimi mostri Arci-Temprati che arriveranno con gli aggiornamenti futuri.

"Stiamo valutando la possibilità di rendere disponibili in modo permanente anche le missioni evento per i prossimi mostri Arcitemprati e altre missioni evento", recita il messaggio di Capcom.

"Una volta definiti i dettagli di questi miglioramenti, condivideremo nel dettaglio in cosa consistono e quando verranno implementati. Il team si impegna ad ascoltare il vostro feedback e ad apportare ulteriori miglioramenti a Monster Hunter Wilds. Grazie per il vostro supporto!"