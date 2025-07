Ci sono tre giochi in regalo su Steam per i saldi di Slitherine, e sono pure belli

L'editore Slitherine, specializzato in strategici hardcore, come il recente Broken Arrow, ha lanciato una tornata di saldi su Steam, accompagnandola con una graditissima sorpresa: tre giochi gratuiti. No, niente free-to-play o altre amenità simili, ma proprio tre giochi completi fatti e finiti che potete riscattare al prezzo di un caffé che vi hanno appena tirato addosso. Chiaramente parliamo di strategici hardcore, quindi giochi che richiedono una certa dedizione, ma che possono regalare delle grosse soddisfazioni. Anche perché, come detto, sono ottimi.