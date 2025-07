Acquista un PC usato e viene arrestato: finisce nei guai un giocatore di basket russo ex NCAA

Il giocatore di basket russo Daniil Kasatkin è stato arrestato in Francia con l'accusa di aver collaborato con un gruppo di hacker responsabili di gravi attacchi ransomware. L'arresto è avvenuto il 21 giugno scorso all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, dove Kasatkin era appena atterrato insieme alla sua fidanzata.

A richiederne la cattura è stato il governo degli Stati Uniti, che ora punta a ottenere l'estradizione. Kasatkin, noto per aver giocato brevemente nel campionato universitario americano con Penn State prima di tornare in Russia nel 2019, secondo le autorità, avrebbe agito come "negoziatore" per un gruppo di cybercriminali specializzati nella diffusione di ransomware.