Un giovane hacker di 13 anni ha aiutato Microsoft a migliorare la sicurezza dei suoi prodotti

Di prodigi come Dylan ne nascono pochi e spesso passano intere generazioni senza che il mondo ne veda uno. Questo giovane ragazzo di 13 anni ha contribuito a migliorare la sicurezza dei prodotti Microsoft, collaborando direttamente con il team ufficiale dell'azienda. Si tratta di una storia nata durante la pandemia da Covid-19 e durante gli esperimenti della didattica a distanza. La storia di Dylan si inserisce in un contesto in cui le attività di hacking etico, dunque con scopi positivi e di supporto, risultano essere fondamentali per le grandi aziende per migliorare i propri sistemi di sicurezza informatica.

Cosa ha fatto Dylan? Come detto qualche rigo più su, tutto è iniziato durante la pandemia, quando la scuola di Dylan disattivò la funzione di chat su Microsoft Teams per gli studenti. Invece di arrendersi, Dylan decise di capire come funzionava il sistema. Dopo ben nove mesi di studio, esperimenti, tentativi e tanta determinazione, riuscì a scoprire una vulnerabilità che gli permetteva di prendere il controllo di qualsiasi gruppo su Teams. Microsoft Teams Una volta scoperto ha deciso di segnalare il problema direttamente a Microsoft. La segnalazione è stata così importante che l'azienda ha dovuto aggiornare il regolamento del proprio programma Bug Bounty, permettendo anche a Dylan di partecipare alle operazioni.