Microsoft Teams introdurrà il blocco degli screenshot e delle registrazioni nei meeting da luglio

Microsoft Teams si prepara a rafforzare la sicurezza delle riunioni virtuali con una funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui condividiamo informazioni sensibili online. A partire da luglio 2025, verrà introdotta la nuova opzione "Prevent Screen Capture", pensata per bloccare screenshot e registrazioni dello schermo durante le videoconferenze. La novità, inserita nella roadmap ufficiale di Microsoft 365, punta a offrire una maggiore protezione per contenuti riservati e dati aziendali delicati.

Secondo quanto riportato, nel momento in cui un partecipante proverà a catturare lo schermo - tramite strumenti nativi o di terze parti - l'immagine si oscurerà automaticamente, rendendo impossibile visualizzare e salvare ciò che viene condiviso in quel momento. La funzionalità sarà disponibile sia su desktop (Windows e macOS) che su dispositivi mobile (iOS e Android). Inoltre, chi si collega da app non ufficiali o piattaforme non supportate sarà automaticamente limitato all'audio, senza accesso al video.