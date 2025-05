Le ciambelle del 45° compleanno di Pac-Man sembrano davvero buonissime

Altro che pillole: il 45° anniversario di Pac-Man , che cadrà il 22 maggio, sarà festeggiato con delle ciambelle speciali , che sembrano davvero buonissime. Quantomeno sono molto colorate e ti fanno venire voglia di addentarle. Purtroppo sono esclusive della catena di fast food giapponese Krispy Kreme Japan. Quindi, a meno di non andre in loco, noi possiamo soltanto limitare a guardarle in foto.

Le ciambelle

Le ciambelle saranno di tre tipi: "Pac-Man alla crema con granella" che, come il nome fa capire, invaderà le bocche dei fortunati che le mangeranno di crema e granella e sarà decorata con un wafer a forma di Pac-Man.

Pac-Man alla crema con granella

La "ciambella con fantasmi al cioccolato" è invece un labirinto di vaniglia con corridoi di cioccolato e tanto di fantasmi all'inseguimento. Ci sono anche le pillole, per chi le volesse.

ciambella con fantasmi al cioccolato

Infine, abbiamo la "fragola del potere", ispirata a uno dei bonus che appaiono durante il gioco.

fragola del potere

Le prime due ciambelle costano 410 yen l'una (circa 2,50 euro), mentre la terzo 388 yen. Si possono anche acquistare tutte insieme nel Pac-Man Box, che costa 1.177 yen.

Il box con tutte le ciambelle

Krispy Kreme ha anche previsto una scatola che unisce le tre ciambelle a tema Pac-Man a tre ciambelle classiche e costa 1.825 yen.

Sei ciambelle, tre a tema Pac-Man

Immaginiamo che molti vorranno quest'ultima offerta per mero collezionismo, vista la bellezza della scatola.

Insomma, se vi capita di passare per il Giappone, le ciambelle Pac-Man vi aspettano. In realtà sono già in vendita dal 14 marzo, ma le troverete sicuramente ancora per qualche mese, considerando che il compleanno del personaggio di Namco deve ancora arrivare.