Pac-Man, Bandai Namco festeggia i 40 anni di uno dei più importanti videogiochi della storia

Bandai Namco ha deciso di celebrare il quarantesimo compleanno di Pac-Man, uno dei videogiochi più importanti della storia del medium, nonché la prima mascotte videoludica in assoluto, con una serie di attività e offerte, di cui possiamo leggere tutti i dettagli nel comunicato stampa ufficiale.

Prima di proseguire, vi invitiamo a leggere lo speciale di fresca pubblicazione Pac-Man, i miei primi quarant'anni per saperne di più sulla genesi del gioco e del personaggio. Ma ora procediamo:

Nato il 22 maggio 1980, PAC-MAN ha raggiunto subito un incredibile successo, prima nei cabinati arcade e poi sulla scena della cultura pop con il celebre brano "PAC-MAN Fever" e una vasta gamma di prodotti e apparizioni nel settore dell'intrattenimento negli anni '80 e '90. Con un tasso di riconoscimento del marchio del 90% in tutto il mondo, l'immagine e il brand di PAC-MAN continuano a essere tra i più noti e amati.

Anche se PAC-MAN è andato oltre al mondo dell'intrattenimento, le sue radici sono ancora nei videogiochi. Come parte dei festeggiamenti per il suo 40° compleanno, BANDAI NAMCO Entertainment lancerà una serie di nuove offerte dedicate ai videogiochi di PAC-MAN, a partire da PAC-MAN LIVE STUDIO, che arriverà sulla piattaforma di gioco di Twitch in partnership con Amazon Games consentendo a quattro giocatori di competere in un frenetico labirinto per scoprire chi riuscirà a sopravvivere mangiando più pillole. I giocatori potranno anche creare i propri labirinti e condividerli con gli amici online, o giocare alla classica esperienza di

PAC-MAN. Per gli amanti e i collezionisti degli arcade, nel 2020 sarà disponibile uno speciale cabinato Arcade 1UP dedicato al 40° anniversario, seguito da un Counter-cade, Party Cade e Head-to-Head dedicati al 40º anniversario. Infine, nuovi giochi dedicati a PAC-MAN arriveranno nel corso del 2020.

Per quanto riguarda le partnership, le collaborazioni e le nuove tecnologie, PAC-MAN non sarà da meno e ha iniziato l'anno debuttando nel nuovo Tamagotchi di BANDAI.

PAC-MAN ritornerà anche in PAC-MAN and the Ghostly Snack Attack, il prossimo capitolo della serie di PAC-MAN™ Stories™ sulla piattaforma Alexa di Amazon. Il gioco racconta una storia interattiva, in cui bambini e genitori potranno fare le proprie scelte per progredire nell'avventura. Il gioco sarà disponibile in inglese da quest'estate su Amazon Alexa in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Irlanda, Australia e India.

PAC-MAN ha sempre adorato i riflettori e ora sarà il protagonista anche del 40th Anniversary Book, edito da Cook & Becker, che offrirà una retrospettiva sulla creazione e la vita di PAC-MAN in occasione del suo 40° anniversario.

BANDAI NAMCO Entertainment sta anche collaborando con Numskull Designs a una linea di prodotti in esclusiva dedicati a PAC-MAN per celebrare il 40° anniversario di questa leggenda dell'intrattenimento. Per iniziare, sarà disponibile in sole 256 unità uno speciale cabinato in edizione limitata PAC-MAN 40th Anniversary Quarter Arcade, autografato dal creatore originale di PAC-MAN, Toru Iwatani. Ma sarà possibile acquistare anche un'edizione standard del cabinato PAC-MAN 40th Anniversary Quarter Arcade, oltre a diversi oggetti che faranno parte di una line-up dedicata a partire da luglio.

PAC-MAN è stato anche oggetto di avanzate ricerche tecnologiche sull'intelligenza artificiale, da NVIDIA. Addestrato con oltre 50.000 partite del gioco, un nuovo e potente modello di IA chiamato NVIDIA GameGAN e creato da NVIDIA Research può generare una versione completamente funzionante di PAC-MAN senza un motore di gioco alla base. Ciò significa che anche senza comprendere le regole essenziali di un gioco, l'IA può ricrearlo con risultati convincenti.

Anche la musica ha sempre avuto un ruolo molto importante nel marchio di PAC-MAN e dopo aver composto il nuovo brano a tema per il 40° anniversario di PAC-MAN, "JOIN THE PAC", il celebre artista mondiale della tecno giapponese, Ken Ishii, è tornato con i nuovi album PAC-MAN 40th ANNIVERSARY COLLABORATION vol.1, PAC-MAN 40th ANNIVERSARY COLLABORATION vol.2, PAC-MAN 40th ANNIVERSARY COLLABORATION vol.3. I nuovi brani dedicati a PAC-MAN saranno distribuiti su Spotify, Apple Music, Amazon Music, Qobuz e Deezer con nuove tracce che saranno disponibili ogni mese tra il 22 maggio 2020 e il 24 luglio 2020. Una volta pubblicate tutte le tracce, sarà lanciato uno speciale album da collezione su CD il cui artwork sarà realizzato da The Designers Republic, il celebre studio grafico noto soprattutto per le sue creazioni per Warp Records e Aphex Twin. I fan interessati alle musiche dei videogiochi saranno lieti di sapere che a partire da oggi le colonne sonore di PAC-MAN & GALAGA DIMENSIONS, PAC-MANIA e PAC-MAN Championship Edition DX saranno disponibili sui servizi di streaming indicati in precedenza.

Infine, di recente PAC-MAN ha partecipato all'iniziativa Stay Home and Play di Google, tramite il celebre Google Doodle del 30° anniversario di PAC-MAN, che includeva una versione interamente giocabile di un labirinto di PAC-MAN integrata nel logo di Google. Nel 2010, questo Google Doodle ha totalizzato circa 4,8 milioni di ore di gioco in tutto il mondo.

"PAC-MAN è stata davvero la prima superstar del nostro settore e la sua popolarità è il risultato dell'intrattenimento che ha saputo offrire ai fan e l'amore che gli hanno dato in cambio", ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Digital, Marketing and Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

"Il 2020 è un anno difficile per tutti, ma speriamo che i nostri fan possano incarnare lo spirito di PAC-MAN andando sempre avanti e non arretrando mai di fronte alle avversità per uscire vittoriosi da qualsiasi sfida!"