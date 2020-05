Vodafone Happy Friday regala un mese gratis di Happy Black: i premi del 22 maggio 2020

Torna l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday, il programma di fedeltà dell'operatore storico italiano in questione. Diamo un'occhiata più da vicino a premi e regali di oggi, venerdì 22 maggio 2020: va annotata un'iniziativa molto interessante, relativa all'altro servizio Happy Black.

Difatti solo nella giornata di oggi sarà possibile ottenere, grazie al Vodafone Happy Friday, un mese di abbonamento gratuito al Vodafone Happy Black. Happy Black è un servizio a pagamento slegato dall'Happy Friday, e propone di volta in volta sconti per intrattenimento, informazione, per l'acquisto online di tantissimi prodotti e servizi. Adesso potrete usufruire di un mese gratis, sarà sufficiente riscattare il premio del Vodafone Happy Friday entro e non oltre la mezzanotte di oggi 22 maggio 2020.

I clienti Vodafone che abbiano già sottoscritto un abbonamento ad Happy Black potranno ottenere un altro regalo dall'Happy Friday di oggi, vale a dire un ebook a scelta tra una selezione di cinque disponibili presso La Feltrinelli.

Prima di salutarci è opportuno ricordare che il servizio Vodafone Happy Black si riattiverà, dopo il primo mese gratuito, al prezzo di 1,99 euro mensili. Qui di seguito trovate la lista di tutte le categorie comprese nei suoi sconti:

Shopping (Kiko, Penny Market, Le Sac, Unieuro, Garmin, Da Nord a Food, Abiby, Homemania, PharmaNow, QuiMammeShop, Venchi, Piquadro, Pinko, Pittarosso, Chicco, Nespresso, Treedom, Privalia, Purina, Facile.it, Leroy Merlin)

Informazione (Perlego, Udemy, Corriere della Sera, Vanity Fair, AD, GQ, Traveller, IBS, laFeltrinelli, Wired, Vogue, La Cucina Italiana)

Intrattenimento (Dplay Plus, Hatch, Infinity, Tidal Premium)

Tempo libero (Cinema 2×1, Ristoranti 2×1, Parchi e Attrazioni 2×1)

Viaggio (Autogrill)