Call Of Duty: Warzone, il Capitano Price tornerà nella modalità battle royale?

Call Of Duty: Warzone potrebbe presto vedere il ritorno del Capitano Price, personaggio storico della serie presente anche in Call of Duty: Modern Warfare, che potrebbe comparire come operatore selezionabile anche all'interno del gioco in battle royale.

La questione parte da un misterioso messaggio inviato nella giornata di ieri attraverso l'app di Call of Duty, riferito a un evento in Call of Duty: Warzone. Si tratta di una notifica alquanto criptica ma che potrebbe presagire l'arrivo di una novità di ampia portata per la mappa di Warzone, Verdansk, nel prossimo periodo.

Con questa variazione ci sarebbe anche un nuovo personaggio in arrivo, di cui non ci sono però dettagli. Il messaggio parla di uno stato d'allerta per la possibilità di comparsa di nuove minacce e secondo molti potrebbe riferirsi all'apertura recente dei bunker contenenti armi nucleari ed oggetti rari, con l'idea che la testata nucleare possa avere a che fare con qualche variazione in termini di storia e mappa del gioco.

Activision ha poi pubblicato il teaser riportato qui sotto, nel quale compare un'immagine che sembra proprio riferirsi al Capitano Price. Questo è considerato l'inizio più forte del prossimo arrivo del personaggio tra gli operatori selezionabili nel gioco, ma è interessante anche l'idea della variazione della mappa che sembra presagire qualche cambiamento anche sul fronte narrativo per lo sparatutto multiplayer.

Di recente, in Call of Duty: Warzone abbiamo visto cose piuttosto particolari come il record di 121 kill in una singola partita ottenute da una squadra e il Bunker 11 usato come trappola per eliminare facilmente chi arriva a curiosare.