Call of Duty Warzone ha aggiunto un mappa e l'ha subito rimossa: il team spiega il problema

Questo perché Rebirth Island è stata rimossa dalla playlist di Call of Duty: Warzone a causa di "problemi specifici della mappa", poche ore dopo il ritorno. I giocatori sono in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Treyarch per sapere quando la mappa tornerà in rotazione.

Warzone , il gioco free to play di Call of Duty , è nel pieno dell'attività, grazie anche all'integrazione di COD Black Ops 6 e della sua Stagione 1. L'aggiornamento ha introdotto una serie di novità e i fan hanno potuto anche giocare con la nota Rebirth Island. O perlomeno lo hanno potuto fare quegli utenti che erano subito online dopo l'aggiornamento.

Il messaggio del team di Call of Duty

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account "Call of Duty Update" ha scritto, in traduzione: "Abbiamo rimosso Rebirth Island dalla playlist mentre indaghiamo sui problemi specifici della mappa. Le altre mappe e modalità non sono interessate. Pubblicheremo qui gli aggiornamenti quando avremo maggiori informazioni da condividere."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per ora quindi non possiamo fare altro se non attendere novità a riguardo. Probabilmente il team di Call of Duty introdurrà le correzioni necessarie insieme ad altre patch nel gioco sparatutto. Voi siete riusciti anche solo a provare Rebirth Island prima della rimozione?

Il successo di Warzone è continuo, ma certamente il nuovo capitolo ha aiutato. Vi segnaliamo infatti che Call of Duty: Black Ops 6 è sempre il più giocato su PS5 e Xbox, supera Helldivers 2 su PC.