Call of Duty: Black Ops 6 è sempre il più giocato su PS5 e Xbox, supera Helldivers 2 su PC

Stando alle rilevazioni effettuate da Circana, Call of Duty: Black Ops 6 è ancora il più giocato su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su PC è salito in seconda posizione dopo aver superato Helldivers 2.

Nello specifico, il nuovo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision ha coinvolto il 55% degli utenti su Xbox e il 38% degli utenti su PS5, confermando numeri assolutamente solidi pur essendo passate ormai alcune settimane dal lancio.

Nella classifica di PlayStation 5 è possibile osservare l'ingresso di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, che troviamo in quattordicesima posizione grazie alla sua introduzione nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus per il mese di novembre.

Nelle zone alte delle top 10 troviamo naturalmente anche titoli come Fortnite, Roblox e Grand Theft Auto V, che non accennano a perdere terreno, mentre su Steam sembra procedere molto bene l'ancora misterioso Deadlock di Valve.