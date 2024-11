PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di novembre

Il catalogo dei giochi PS4 e PS5 riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium si aggiorna a novembre con una serie di aggiunte molto interessanti, che vanno dall'inquietante Dying Light 2: Stay Human al classico Grand Theft Auto V, dalla remaster di Like a Dragon: Ishin! alle impegnative gare di MotoGP 24.

Se avete letto la nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human , saprete già che il titolo firmato Techland può contare su di un comparto narrativo a tratti molto convincente ma capace anche di perdersi un po' per strada, mentre sul piano del gameplay non ci sono incertezze e l'impianto action che avevamo apprezzato nell'episodio d'esordio torna con tante migliorie e contenuti extra.

Immersi in un open world dai risvolti non banali , con le tre fazioni che governano la città in continuo conflitto fra di loro e le orde di non-morti a rappresentare un'ulteriore minaccia, dovremo scegliere con chi schierarci e affrontare le conseguenze di tale decisione mentre portiamo a termine incarichi man mano più complessi e rischiosi al fine di preservare la città e i suoi abitanti.

Ambientato oltre vent'anni dopo gli eventi del primo capitolo della serie, Dying Light 2: Stay Human ci mette al comando di un sopravvissuto dotato di grandi capacità, destinato in qualche modo a cambiare il destino di Villedor, uno degli ultimi insediamenti umani. Una storia che si svolge sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico in cui il mondo come lo conosciamo è stato spazzato via da un virus che trasforma le persone in zombie.

Così, sotto il falso nome di Hajime Saito, Ryoma indaga sulla peculiare arte marziale utilizzata dai sicari e questo suo percorso lo porta a scontrarsi con molteplici avversari, ricorrendo a quattro differenti stili di combattimento per dar vita a scontri frenetici e spettacolari, che ribadiscono la vocazione action della serie SEGA: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Like a Dragon: Ishin!

Remake di uno spin-off della serie Yakuza mai pubblicato al di fuori del Giappone, Like a Dragon: Ishin! ci conduce nella Kyoto del 1860 per raccontare la storia di Ryoma Sakamoto, un samurai che viene improvvisamente costretto a fuggire dopo essere stato accusato di aver ucciso il suo patrigno e tuttavia decide di non darsi per vinto, combattendo al fine di scoprire e punire i veri responsabili di quanto accaduto.

Con i suoi oltre duecento milioni di copie vendute , Grand Theft Auto V non ha davvero bisogno di presentazioni e la sua aggiunta a questo o quel catalogo ormai assume i connotati di una formalità, come ben sanno anche gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Se tuttavia siete fra i pochi che ancora non hanno provato l'avventura di Michael, Trevor e Franklin, ecco la vostra occasione per rimediare alla clamorosa mancanza.

Fra i giochi di novembre riservati agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium c'è anche Chivalry 2 , il frenetico action game a base multiplayer di Torn Banner Studios che ci catapulta all'interno di spettacolari battaglie medievali fra cavalieri , che potremo affrontare utilizzando una visuale in prima o terza persona e che mettono in campo un sistema di combattimento sorprendentemente profondo.

Di genere completamente diverso rispetto ai titoli descritti finora, MotoGP 24 è l'ultima edizione del gioco di guida su due ruote firmato Milestone e realizzato su licenza ufficiale MotoGP. Un'esperienza anche stavolta di stampo hardcore , pensata per i puristi della simulazione che desiderano investire ore nei test su ogni singolo tracciato al fine di individuare le traiettorie giuste e soprattutto i punti di frenata oltre cui la moto non gli consentirà di chiudere il tornante.

Gli altri giochi e i classici PlayStation

Uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni dedicati al celebre franchise giapponese, Digimon Survive è un accattivante mix fra visual novel e strategia, con un focus sulla narrazione che non mancherà di entusiasmare i tantissimi fan della saga e che mette in campo soluzioni sorprendentemente adulte, mentre esploriamo gli scenari e affrontiamo nemici sempre più forti.

Il protagonista di Digimon Survive

Abbiamo poi Overcooked! All You Can Eat, raccolta rimasterizzata che include tutti e due gli episodi del divertente party game culinario, nonché i vari DLC pubblicati finora, al fine di offrirci un'esperienza davvero ricca, con l'importante aggiunta di una modalità multiplayer online e di nuove opzioni che migliorano ulteriormente l'accessibilità della serie prodotta da Team17.

Si passa a tematiche sostanzialmente più oscure con Clash: Artifacts of Chaos, un action adventure in cui, al comando di un misterioso personaggio, ci troveremo a esplorare un mondo punk-fantasy tanto affascinante quanto insidioso, pieno di pericoli da cui dovremo difenderci utilizzando avanzate tecniche di combattimento, magari dopo un tiro di dadi per determinare le regole dello scontro.

Il peculiare stile grafico di Clash: Artifacts of Chaos

La line-up tradizionale di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di novembre viene completata dall'espansione "vacanziera" Vita sull'Isola per The Sims 4, dal picchiaduro minimale Stick Fight: The Game, dall'inquietante thriller Killer Frequency e dall'avventura sottomarina Hungry Shark World, in cui dovremo appunto guidare uno squalo in cerca di gloria.

L'ormai immancabile appuntamento con i titoli per PlayStation VR2 riservati agli utenti Premium propone stavolta Synapse, uno sparatutto in prima persona in cui vestiamo i panni di un uomo dotato di poteri telecinetici, e che sfrutta la tecnologia di eye tracking per consentirci di usare il movimento degli occhi per indirizzare queste abilità. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Synapse.

Il mondo di Synapse

Infine ci sono i classici PlayStation, sempre riservati agli utenti Premium, con gli iconici Blood Omen: Legacy of Kain e Blood Omen 2, pubblicati al fine di porre le basi per l'arrivo della remaster di Soul Reaver, e i primi due capitoli di una serie targata Insomniac Games che i nostalgici non hanno ancora dimenticato, ovverosia Resistance: Fall of Man e Resistance 2.