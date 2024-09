La raccolta Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered è stata annunciata con data d'uscita allo State of Play

Peccato che non sia stato incluso anche il primo Blood Omen: Legacy of Kain che, pur essendo molto diverso dai due titoli successivi, avrebbe rappresentato una bella aggiunta per dare un quadro più completo della serie.

Senza troppe sorprese, nel corso dello State of Play di questa notte è stata annunciata la Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered , raccolta che comprende i due capitoli della serie Legacy of Kain con protagonista Raziel, usciti originariamente sulla prima PlayStation e PC (il primo) e su PlayStation 2 e PC (il secondo):

Il trailer di annuncio

Diciamo comunque che l'annuncio era atteso, visto che durante la mattina il PlayStation Store aveva svelato l'esistenza del gioco per errore. Comunque sia ora abbiamo la conferma ufficiale e la data d'uscita: il 10 dicembre 2024. Non manca molto per poterci giocare, quindi.

Se vi interessa c'è anche il trailer di annuncio, che mostra la versione rimasterizzata. Come potete vedere si tratta del titolo originale con texture più definite, effetti di post processing più moderni e quant'altro. Insomma, parliamo di un titolo revisionato più che rivoluzionato.

Per il resto vi ricordiamo che lo State of Play è l'evento di presentazione di PlayStation, in cui vengono mostrati i giochi in arrivo per le sue piattaforme, nel caso PlayStation 5, PS VR2 e l'ancora ben presente PlayStation 4. Lo stesso Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered è stato annunciato anche per la console di vecchia generazione, che proprio non vuole saperne di dirci addio.