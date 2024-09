The Midnight Walk per PS5 e PS VR2 è stato annunciato, dai creatori di Lost in Random

Allo State of Play di settembre 2024, Sony ha mostrato The Midnight Walk per PS5 e PS VR2. È previsto anche per PC e SteamVR. Si tratta di un gioco d'avventura in arrivo nella primavera 2025, dai creatori di Lost in Random.

La descrizione ufficiale di The Midnight Walk recita: "Intraprendete una passeggiata di mezzanotte in questa avventura fantasy dalle menti di Lost in Random. Diventa il Bruciato, fai amicizia con una creatura perduta chiamata Potboy e usa la sua fiamma per illuminare il tuo cammino in un mondo conflittuale di meraviglia e terrore. In arrivo su PS5 e PS VR2 nella primavera del 2025!

Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Vi ha intrigato?