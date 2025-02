Annunciata la data d'uscita di The Midnight Walk allo State of Play

In occasione dello State of Play è stata annunciata la data d'uscita dell'avventura horror The Midnight Walk: l'8 maggio 2025. Il gioco è stato mostrato anche in video, con il suo stile particolarissimo e con un gameplay che si annuncia davvero interessante.

The Midnight Walk è una nuova avventura dai creatori di Lost in Random in cui dobbiamo fare amicizia con una lanterna perduta che illuminerà il nostro percorso in un mondo di meraviglie e orrori.

Dovremo quindi sconfiggere mostri e scoprire i dettagli inquietanti di un paesaggio fatto a mano in argilla e animato in stop-motion.

"Tutto ciò che vedi in The Midnight Walk, dalla bava dei mostri alle cime degli alberi scosse dal vento, è stato creato in argilla e poi scansionato in 3D nei minimi dettagli." Promette la descrizione ufficiale, che prosegue. "Il risultato è un mondo fantastico stratificato con una netta impronta artistica, completamente realizzato in stop-motion." The Midnight Walk sarà lanciato in contemporanea su PlayStation 5 e PC. È compatibile anche con PlayStation VR2.