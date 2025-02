Lost Soul Aside ha una data di uscita su PS5 e PC, rivelata da un nuovo trailer

Sviluppato dal piccolo team cinese Ultizero Games, Lost Soul Aside mette in campo una coinvolgente esperienza action in stile hack & slash che fin da subito ha fatto un gran parlare di sé per via della sua sorprendente qualità tecnica.

La data di uscita di Lost Soul Aside su PS5 e PC è stata annunciata con un nuovo trailer presentato nel corso dello State of Play: il gioco sarà disponibile a partire dal 30 maggio e le prenotazioni sono ora aperte.

Tanta azione, ma non su PS4

Collocato da Sony all'interno del China Hero Project nel 2017, Lost Soul Aside come avrete notato ha perso per strada la versione PS4, concentrandosi unicamente sulle piattaforme di attuale generazione anche per poter spingere al massimo le proprie ambizioni artistiche.

Nel nuovo trailer gli sviluppatori hanno ribadito la grande dinamicità del gameplay fra combo devastanti, armi, poteri speciali e una grande fluidità a reggere l'intero impianto, così da offrire ai giocatori controlli assolutamente precisi e reattivi.

Nato come il progetto di un unico autore, Lost Soul Aside è dunque cresciuto parecchio in questi anni, acquistando nuovi elementi e una solidità comunicata in maniera eloquente anche da quest'ultimo video.

Ebbene, la curiosità nei confronti del gioco verrà soddisfatta nel giro di poche settimane, visto che appunto l'uscita è stata fissata al prossimo 30 maggio su PS5 e PC.