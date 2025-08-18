Il nuovo trailer di Lost Soul Aside mostra i poteri di Arena, compagno del protagonista

Lost Soul Aside torna a mostrarsi con un nuovo trailer, in questo caso incentrato sui poteri di Arena, lo spirito che fa da compagno al protagonista della storia e che si dimostra decisamente possente in questo video con frammenti di gameplay.
Sony e Ultizero Games hanno pubblicato il nuovo trailer riportato qui sotto che introduce alcuni altri elementi di gioco per Lost Soul Aside, la cui data di uscita è stata infine confermata per il 29 agosto, con lo sviluppo finalmente concluso e il gioco pronto al lancio dopo aver raggiunto la fase gold.
Qualche giorno fa avevamo visto le armi disponibili in questo intenso action RPG ad ambientazione fantasy, ora vediamo altre possibilità di attacco offerte da Arena, che si dimostra un alleato veramente eccezionale.
I poteri di Arena
Arena è un compagno e una sorta di spirito guida per Kaser, il protagonista della storia: si tratta di un personaggio in grado di trasformarsi in armi e altri elementi che possono risultare utili in combattimento e durante il viaggio del personaggio principale.
Oltre a diventare armi, Arena è in grado di utilizzare abilità speciali che determinano attacchi di vario tipo e potenza che ampliano le possibilità durante gli scontri.
Vediamo dunque quali sono queste abilità mostrate nel video:
- Arena Claws
- Crystal Blast
- Frost Blast
- Mountain Break
- Purgatory Dance
Il trailer riportato qui sopra mostra come le varie abilità di Arena possano incrementare a dismisura il potenziale di Kaser.
Il compagno in questione è un guerriero Voidrax in forma di drago caratterizzato da un oscuro passato che lo tormenta, e lo spinge ad aiutare Kaser nella sua missione.