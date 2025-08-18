Il nuovo trailer di Lost Soul Aside mostra i poteri di Arena, compagno del protagonista

Lost Soul Aside torna a mostrarsi con un nuovo trailer, in questo caso incentrato sui poteri di Arena, lo spirito che fa da compagno al protagonista della storia e che si dimostra decisamente possente in questo video con frammenti di gameplay.

Sony e Ultizero Games hanno pubblicato il nuovo trailer riportato qui sotto che introduce alcuni altri elementi di gioco per Lost Soul Aside, la cui data di uscita è stata infine confermata per il 29 agosto, con lo sviluppo finalmente concluso e il gioco pronto al lancio dopo aver raggiunto la fase gold.

Qualche giorno fa avevamo visto le armi disponibili in questo intenso action RPG ad ambientazione fantasy, ora vediamo altre possibilità di attacco offerte da Arena, che si dimostra un alleato veramente eccezionale.