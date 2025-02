Svelati i requisiti della versione PC di Lost Soul Aside, dai minimi a quelli Ultra con ray tracing

Con l'apertura dei preordini di Lost Soul Aside, la pagina del gioco sul sito ufficiale di PlayStation è stata aggiornata e ora riporta anche tutti i dettagli sui requisiti della versione PC, dai minimi a quelli massimi con risoluzione 4K, impostazioni grafiche Ultra e ray tracing attivo.

Per soddisfare i requisiti Alti senza ray tracing attivo viene suggerito un processore i7-11700 o un Ryzen 7 5700X accompagnati da una scheda grafica RTX 3070 o una RX 6800. Tuttavia attivando il ray tracing il titolo diventa molto più esoso e a parità di settaggi viene consigliata una RTX 4080 Super o una RX 7900XT. Purtroppo non vengono menzionati i target di framerate e risoluzione, il che non dà modo di avere il quadro completo.