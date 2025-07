Manca poco: effettua il pre-order di Lost Soul Aside al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, può essere tempo di pre-order con la possibilità di pre-ordinare (per l'appunto) Lost Soul Aside al suo prezzo minimo garantito: 59,99€. Puoi effettuare il pre-order di Lost Soul Aside direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Lost Soul Aside è un gioco di ruolo d'azione e avventura sviluppato dallo studio cinese Ultizero Games e che verrà pubblicato da Sony per PS5. La data d'uscita del titolo è fissata per il prossimo 29 agosto 2025. Il titolo rientra nel China Hero Project, un'iniziativa di Sony nata per supportare i talenti emergenti nel panorama videoludico cinese.