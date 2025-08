Lost Soul Aside mostra le armi disponibili in un inteso trailer di gameplay

Il nuovo filmato si focalizza sulle armi che potremo utilizzare all'interno di questa avventura che si ispira a giochi come Devil May Cry.

L'editore Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Ultizero Games hanno pubblicato un nuovo trailer per il gioco di ruolo d'azione Lost Soul Aside , previsto per il 29 agosto su PC e PlayStation 5.

Il video delle armi di Lost Soul Aside

All'interno del trailer delle armi di Lost Soul Aside abbiamo modo di vedere le seguenti lame:

Spade, pensate per colpire rapidamente ed emettere archi di energia dalla distanza

Spadoni, in grado di fare colpi che spaccano il terreno e lasciano delle scie di danno che continuano a colpire i nemici

Doppie lame, in grado di attaccare con dei turbini ed emettere saette

Falce, per avere il massimo controllo sull'azione colpendo più nemici e rimanendo sempre in movimento

Il video spiega anche che è "in Lost Soul Aside avremo totale libertà di scelta nel combattimento, cambiando armi in ogni istante, mescolando i pattern di attacco nel mentre impariamo i movimenti dei nemici all'interno di battaglie adrenaliniche con spettacolari effetti visivi".

Possiamo vedere come il cambio di arma avvenga con un rallentamento, così da poter veramente mescolare le combo in maniera tattica, senza che il nemico abbia il tempo di reagire. Sospettiamo che ci vorrà un po' di pratica per sfruttare a massimo questa possibilità, ma che i più esperti saranno in grado di eseguire combo notevoli.

Segnaliamo infine che Lost Soul Aside Deluxe Edition per PC è in preordine su Instant Gaming con uno sconto del 25%.