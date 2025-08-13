Lost Soul Aside è in prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita è confermata!

Ci sono voluti veramente molti anni, ma dopo annunci, rimandi e attese è finalmente in arrivo Lost Soul Aside, il gioco d'azione "stylish" prodotto da Sony. Il 29 agosto sarà pubblicato in formato fisico per PS5 e potete fare la prenotazione a prezzo minimo garantito tramite Amazon Italia, precisamente a 59,99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La prenotazione a prezzo minimo garantito vi permette di ottenere il prezzo migliore che apparirà su Amazon dal momento del vostro ordine al momento della spedizione, ovvero in caso di sconto questo sarà applicato automaticamente alla vostra prenotazione senza bisogno che voi controlliate continuamente il prezzo o rifacciate l'ordine.