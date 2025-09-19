Lost Soul Aside propone nuove correzioni per convincere i giocatori della propria qualità

Lost Soul Aside era molto atteso ma una volta giusto su PC e PS5 si è dimostrato un titolo non proprio perfetto a livello tecnico. Il team si è rapidamente prodigato per realizzare un aggiornamento correttivo, ma ovviamente un singolo grande update non basta mai. Ora, però, è disponibile una nuova patch, precisamente la numero 1.009.

Le correzioni di Lost Soul Aside

Come potete vedere nel tweet poco sotto, per quanto riguarda le correzioni dei bug ora le transizioni della musica di sfondo dovrebbero essere più naturali durante le sequenze filmate; a questo si somma la risoluzione di un problema con il Capitolo 3 che impediva di completare dei combattimenti come previsto. Infine, è stato risolto un problema con l'interfaccia grafica finiva fuori dallo schermo se si usava l'impostazione ultra-wide durante i filmati.

Passando alle ottimizzazioni del gameplay, è stata corretta l'area del boss del Capitolo 4 a difficoltà incubo così da garantire una esperienza migliore. Sempre nello stesso Capitolo, la durata degli scudi è stata cambiata per migliorare il ritmo. Sommiamo un aumento della finestra di invincibilità degli spadoni per migliorare la reattività, oltre a miglioramenti al ray tracing, alla visuale e la riduzione di alcuni effetti visivi per rendere il boss finale più piacevole da affrontare. Inoltre, Liana appare in più luoghi nel Capitolo 2 per migliorare il gameplay.

Per quanto riguarda il PC, è stato corretto un problema con le ricompense dei preordini e delle Deluxe Edition su Epic Game Store, che prima non potevano essere sbloccate correttamente. Inoltre, sono stati risolti dei problemi di crash ed è stato migliorato l'uso degli SSD.

