Un nuovo studio di Radware ha rivelato come ricercatori di sicurezza siano riusciti a trasformare ChatGPT in un complice involontario di un attacco informatico mirato a Gmail . La vulnerabilità, ora risolta da OpenAI , dimostra però i rischi legati all'uso di agenti AI autonomi, strumenti sempre più diffusi ma anche potenzialmente pericolosi.

ChatGPT: il caso dell'attacco a Gmail

Nel caso specifico, i ricercatori hanno inviato un'email a un account Gmail già collegato a Deep Research, l'agente AI integrato in ChatGPT. Quando l'utente successivamente lo attivava, l'agente incontrava il prompt nascosto e iniziava a eseguire ordini malevoli: cercare messaggi dell'HR, raccogliere dati personali e inviarli silenziosamente agli hacker. Tutto ciò senza che la vittima se ne accorgesse.

La difficoltà maggiore per i ricercatori è stata riuscire a far sì che l'agente portasse a termine l'estrazione dei dati senza che i sistemi di sicurezza rilevassero l'anomalia. Secondo Radware, Shadow Leak rappresenta un caso unico perché il furto avveniva direttamente dall'infrastruttura cloud di OpenAI, risultando invisibile ai tradizionali strumenti di difesa informatica.