OpenAI al lavoro su una nuova gamma di dispositivi IA: speaker, occhiali e accessori smart in arrivo

OpenAI potrebbe presto espandere il suo raggio d'azione oltre il software, entrando nel settore dell'hardware con una gamma di dispositivi intelligenti sviluppati in collaborazione con Jony Ive, l'ex chief design officer di Apple . Secondo un report de The Information , l'azienda guidata da Sam Altman avrebbe già avviato contatti con fornitori chiave della catena produttiva di Apple per la realizzazione di moduli e componenti destinati a nuovi gadget IA.

OpenAI: ulteriori indiscrezioni sui nuovi dispositivi

L'idea dello smart speaker si riallaccia alle dichiarazioni fatte dallo stesso Altman lo scorso maggio, quando aveva parlato di una futura "famiglia di dispositivi" concepiti insieme a Ive: oggetti compatti, tascabili, contestualmente consapevoli e privi di display. Ma le indiscrezioni non si fermano qui.

Oltre allo speaker, OpenAI starebbe valutando lo sviluppo di occhiali smart, un registratore vocale digitale e persino un pin indossabile, una scelta sorprendente se si considera che Ive in passato aveva criticato aspramente il progetto Humane AI Pin. Nonostante ciò, sembra che l'azienda stia esplorando varie opzioni per creare una vera e propria linea di prodotti complementari al suo ecosistema software basato su ChatGPT.