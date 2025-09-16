OpenAI rivela come interagiamo con ChatGPT: priorità alla vita privata e non all'uso lavorativo

OpenAI ha pubblicato il primo studio approfondito sulle modalità di utilizzo di ChatGPT, in collaborazione con economisti di Harvard e Duke. L'analisi ha esaminato 1,1 milioni di conversazioni tra maggio 2024 e giugno 2025, quando la piattaforma aveva già raggiunto i 700 milioni di utenti attivi settimanali, pari al 10% della popolazione adulta mondiale. Il dato più rilevante è lo spostamento verso un uso sempre più personale: se a giugno 2024 le interazioni private rappresentavano il 53%, un anno dopo hanno toccato il 73%. In parallelo, l'impennata dell'adozione nei Paesi a reddito medio-basso ha contribuito a far crescere i messaggi giornalieri da 451 milioni a oltre 2,6 miliardi.

ChatGPT: tre categorie d'uso Tre categorie coprono l'80% delle interazioni: Practical Guidance, Seeking Information e Writing. La prima, pari al 29%, include tutoraggio, idee creative e consigli pratici, con sottogruppi che spaziano dal supporto scolastico (10%) a suggerimenti per la vita quotidiana (8,5%). Seeking Information è passata dal 14% al 24%, segnalando come ChatGPT stia diventando un vero sostituto dei motori di ricerca. Microsoft preferisce Claude Sonnet 4 a GPT-5 in Visual Studio Code, si punta su Antrhopic? La categoria Writing, invece, pur calando dal 36% al 24%, resta centrale nell'ambito professionale: oltre il 40% delle richieste lavorative riguarda la scrittura, soprattutto editing e traduzioni di testi forniti dagli utenti. Sorprende invece il peso ridotto del coding, limitato al 4,2% delle conversazioni, in contrasto con altri chatbot come Claude, dove la quota supera il 30%. Ancora più marginali le interazioni emotive: solo l'1,9% riguarda relazioni personali e appena lo 0,4% giochi di ruolo, smentendo l'idea di un uso diffuso in ambito relazionale.